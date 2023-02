Fuori Combattimento - Cruciverba

Il knock out, talora univerbato in knockout e abbreviato in KO o k.o., e tradotto in italiano come fuori combattimento, è una causa di interruzione anticipata dell'incontro negli sport di lotta, in particolare nel pugilato

Aziende

FC ( Flusso di Cassa ) - ricostruzione dei flussi monetari di una azienda o di un progetto nell'arco del periodo di analisi

Cinema

FC (First Contact) - sigla con cui è noto nel fandom il film Primo contatto

Codici

FC – codice vettore IATA di Finncomm Airlines

Editoria

FC (Fact checking) - lavoro di accertamento degli avvenimenti citati e dei dati usati in un testo o in un discorso

Geografia

FC – sigla automobilistica della provincia di Forlì-Cesena (Italia)

Informatica

FC (Fibre Channel) – tecnologia per reti dati

Medicina

FC ( Frequenza cardiaca ) – numero di battiti del cuore in un minuto

Persone

F.C. - sigla con cui il criminale statunitense Theodore Kaczynski firmava le proprie lettere

Religione

F.C. ( Figli della Carità ) - istituto religioso maschile di diritto pontificio con sede a Parigi

Sport