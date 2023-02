Forniti di tutti i requisiti necessari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forniti di tutti i requisiti necessari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IDONEI

Significato/Curiosita : Forniti di tutti i requisiti necessari La classificazione dello spazio aereo sopra ogni nazione prevede la sua suddivisione in spazi aerei più piccoli, individuati dei limiti sia territoriali sia altimetrici. In teoria dei numeri, un numero idoneo (chiamato anche numero adatto, o numero confortevole) è un numero naturale che non può essere espresso nella forma ab+bc+ac, dove a, b e c sono interi positivi distinti. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

