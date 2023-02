Forma il lago di Thun - Cruciverba

Le parole crociate (o parole incrociate o cruciverba) sono un gioco enigmistico che consiste nell'inserire in una griglia delle parole, ricavate da definizioni, in modo che alcune lettere siano in comune fra le parole orizzontali e quelle verticali che si incrociano fra loro.

L'Aar (o Aare) è un fiume della Svizzera. Nasce nelle Alpi bernesi, forma i laghi di Brienz e di Thun, tocca Berna, per poi sfociare nel Reno.