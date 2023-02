Il fiore... di certi chiodi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fiore... di certi chiodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GAROFANO

Significato/Curiosita : Il fiore... di certi chiodi Le Novelle per un anno sono una raccolta di racconti (246) scritti da Luigi Pirandello tra il 1884 e il 1936. Dianthus caryophyllus L. (Garofano comune) è una specie di Dianthus. Essa è probabilmente nativa della regione del Mediterraneo ma la sua esatta origine non è nota a causa della coltivazione estensiva che se ne è fatta negli ultimi 2.000 anni. Si tratta dell'antenato selvatico del garofano da giardino. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: fiore; certi; chiodi; fiore sacro a Iside; fiore simile al papavero; Un bianco fiore alpino; Il fiore dell arancio; Lucenti come certi paraurti; Non distingue certi colori; Il carbone di cui profumano certi whisky; Precede certi cognomi; È insensibile ai chiodi ; Gli Indiani sui chiodi ; chiodi no del golfista; Fu fatto rotolare in una botte irta di chiodi ; Cerca nelle Definizioni