__ Ferro: ha lanciato Sere nere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Ferro: ha lanciato Sere nere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TIZIANO

Significato/Curiosita : Ferro: ha lanciato Sere nere Caterina Fort, detta Rina (Santa Lucia di Budoia, 28 giugno 1915 – Firenze, 2 marzo 1988), è stata una criminale italiana, protagonista di un noto delitto nell'Italia del secondo dopoguerra. Tiziano Vecellio, noto semplicemente come Tiziano (Pieve di Cadore, 1488/1490 – Venezia, 27 agosto 1576), è stato un pittore italiano, cittadino della Repubblica di Venezia, importante esponente della scuola veneziana. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

