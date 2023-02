Esegue esercizi di destrezza con clave e palle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esegue esercizi di destrezza con clave e palle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GIOCOLIERE

Significato/Curiosita : Esegue esercizi di destrezza con clave e palle La giocoleria è l'arte di manipolare con destrezza uno o più oggetti. La manipolazione degli oggetti da parte del giocoliere può comprendere lanci ed equilibrismi di tali oggetti sul corpo. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

