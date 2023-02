Lo erano le Naiadi e le Nereidi - Cruciverba

Le Nàiadi (in greco antico: ade, Naiádes, da e, "fluire", e µa, "acqua corrente") sono figure della mitologia greca.

Nell'antica religione greca, la ninfa (in greco antico µf, nymphe, 'fanciulla', 'sposa') era una divinità legata alla natura. Potenze divine dei boschi, dei monti, delle acque e delle sorgenti, degli alberi, ma anche delle regioni o delle città o degli stati, le ninfe erano esseri immortali, anche se in epoca tarda a volte considerate come mortali, ma comunque dalla vita longeva.