Epiteto per persone stravaganti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Epiteto per persone stravaganti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TIPI

Significato/Curiosita : Epiteto per persone stravaganti Il termine francese Bohème fu usato per la prima volta nel XIX secolo per descrivere lo stile di vita non convenzionale dei cosiddetti bohémien, ovvero artisti, scrittori, musicisti e attori marginalizzati e impoveriti delle maggiori città europee. Un tipi (anche indicato in inglese come teepee o tepee) è una tenda conica originariamente fatta con pelli, corteccia di betulla o teli, utilizzata dai nativi americani delle Grandi Pianure del nord degli Stati Uniti d'America. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

