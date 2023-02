I due puntini sulla vocale - Cruciverba

L'Alfabeto Fonetico Internazionale, in sigla AFI (in inglese International Phonetic Alphabet, IPA; in francese Alphabet Phonétique International, API), è un sistema di scrittura alfabetico utilizzato per rappresentare i suoni delle lingue nelle trascrizioni fonetiche. L'AFI nasce a partire dal 1886 per iniziativa dell'Associazione fonetica internazionale al fine di creare uno ...

La dieresi è un segno diacritico costituito da due punti posti sopra un grafema, solitamente vocalico. Talvolta tale segno è erroneamente indicato con il termine tedesco Umlaut, che invece indica il fenomeno della metafonia. In altre lingue (ad esempio in tedesco e francese) si usa anche il termine trema, derivato dal nome greco (tµa) di questo segno. La dieresi assume significati diversi a seconda della lingua o del campo d'azione in cui è utilizzata.