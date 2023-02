Il dittongo del pensiero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dittongo del pensiero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IE

Significato/Curiosita : Il dittongo del pensiero La Y o y (chiamata in italiano ipsilon, oppure i greca o i greco) è la venticinquesima lettera dell'alfabeto latino moderno e la ventiduesima di quello latino antico. Lo stesso segno (maiuscolo) rappresenta anche la lettera ipsilon dell'alfabeto greco e la lettera u di quello cirillico; inoltre, il simbolo [y] indica una vocale anteriore alta labializzata nell'alfabeto fonetico internazionale. L'Y non fa parte dell'alfabeto italiano, ed è ... Geografia Ie – villaggio della prefettura di Okinawa (Giappone) Sigle Iarnród Éireann – ferrovie irlandesi

– ferrovie irlandesi Internet Explorer – browser della Microsoft Codici IE – codice vettore IATA di Solomon Airlines

ie – codice ISO 639-2 alpha-2 dell'Occidental/Interlingue

IE – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica d'Irlanda Informatica .ie – dominio di primo livello della Repubblica d'Irlanda

– dominio di primo livello della Repubblica d'Irlanda .ie – Estensione del file Impianto elettrico del software Progetto Integra sviluppato da Exel s.r.l. Altro Ie – classico sistema familiare giapponese

– classico sistema familiare giapponese i.e. – abbreviazione dell'espressione latina Id est (cioè)

(cioè) i.e. – abbreviazione di "Iniezione elettronica", utilizzata per alcune vetture Fiat negli anni 85-90 ed anche dall'Alfa Romeo e Lancia. Esempi: Uno Turbo i.e., Alfa 33 1.3 I.E. (da notare che l'Alfa utilizzava le lettere maiuscole) Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: dittongo; pensiero; Il dittongo in italiano; Si confonde col dittongo ; Il dittongo in Friuli; Il dittongo di riguardo; Chiarire il proprio pensiero ; Lo è un pensiero che non da pace; Lo studio del pensiero cristiano dei primi secoli; La viola del pensiero ; Cerca nelle Definizioni