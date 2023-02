Distribuire gas - Cruciverba

Il gas naturale è un gas prodotto dalla decomposizione anaerobica di materiale organico. In natura si trova comunemente allo stato fossile, insieme al petrolio, al carbone o da solo in giacimenti di gas naturale. Viene però anche prodotto dai processi di decomposizione correnti, nelle paludi (in questo caso viene chiamato anche gas di palude), nelle discariche, durante la digestione negli animali ...

La cessione del quinto dello stipendio, o più semplicemente cessione del quinto, è un particolare tipo di prestito personale previsto in Italia, che consiste nell'estinzione dello stesso attraverso la cessione di quote del proprio stipendio o salario per un valore fino ad un quinto di esso, valutato al netto di ritenute.