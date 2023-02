Disagio fisico - Cruciverba

Mentiras è una serie televisiva spagnola creata da Curro Novallas e diretta dallo stesso Novallas e Norberto López Amado. È andata in onda in anteprima sul servizio streaming Atresplayer Premium dal 19 aprile 2020 al 24 maggio 2020 e poi sulla rete Antena 3 dal 12 gennaio 2022 al 16 febbraio 2022. In Italia è stata distribuita su Netflix dal 04 marzo 2022.

Barbagia (La società del malessere) è un film italiano del 1969 diretto da Carlo Lizzani.