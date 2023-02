Si dice che fa le pentole ma non i coperchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice che fa le pentole ma non i coperchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIAVOLO

Significato/Curiosita : Si dice che fa le pentole ma non i coperchi Il munaciello o monaciello (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[mna'jel] o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[mona'jelo], "piccolo monaco" in napoletano) è uno spiritello leggendario del folclore napoletano. Spirito di natura sia benefica, che dispettosa, è di solito rappresentato come un ragazzino deforme o una persona di bassa ... Nelle religioni il diavolo (o demonio o maligno) è un'entità spirituale o soprannaturale essenzialmente malvagia, distruttrice, menzognera o contrapposta a Dio, all'angelo, al bene e alla verità. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

