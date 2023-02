Demitizzare una istituzione - Cruciverba

Reggio Calabria ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['rodika'labrja] ; Rìggiu in dialetto reggino; , Rìghi in greco di Calabria, ufficialmente Reggio di Calabria) è un comune italiano di 171 246 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana in Calabria.

Luigi Tenco (Cassine, 21 marzo 1938 – Sanremo, 27 gennaio 1967) è stato un cantautore, attore, poeta, compositore e polistrumentista italiano.