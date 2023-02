Deluso, amareggiato - Cruciverba

La prima stagione della serie televisiva Mare fuori, composta da 12 episodi, è stata trasmessa in prima visione su Rai 2 dal 23 settembre al 28 ottobre 2020.

L'inverno del nostro scontento (The Winter of Our Discontent) è un romanzo del 1961 dello scrittore statunitense John Steinbeck, tradotto in italiano da Luciano Bianciardi per l'Arnoldo Mondadori Editore. Il titolo del romanzo fa riferimento al celebre primo verso del dramma shakespeariano Riccardo III: Ormai l'inverno del nostro scontento / s'è fatto estate sfolgorante ai raggi di questo sole di York.