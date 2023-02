L Ad delle multinazionali - Cruciverba

Una multinazionale (in Italia spesso usato anche in ambito giornalistico col significato di corporation, ovvero di "grande impresa internazionale"), è un'impresa che possiede filiali in più stati del mondo.

Geografia

Isola di Ceo – nome italiano di Kea, isola delle Cicladi (Grecia)

Mitologia

Ceo – un titano della mitologia greca

Sigle

Chief Executive Officer – termine dell'inglese americano equivalente ad amministratore delegato

Corporate Europe Observatory – organizzazione non-profit che studia le azioni di lobbying all'interno dell'Unione europea

