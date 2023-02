Così è la colonna che si restringe verso l alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è la colonna che si restringe verso l alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RASTREMATA

La rastremazione (di cui il simbolo è ) è la riduzione di sezione, principalmente nelle strutture architettoniche, realizzata per un corretto rapporto fra i carichi applicati e la sezione resistente. Le strutture alla base di un edificio sono infatti gravate da tutto il peso dello stesso e devono avere una sezione maggiore di quelle all'ultimo piano che devono sostenere solo se stesse e il tetto. Tale variazione può essere continua, come, ad esempio, nelle colonne di forma tronco conica e nelle travi di coperture a sbalzo, o, più comunemente, discontinua, come nelle pareti in muratura e nei pilastri di cemento armato.

