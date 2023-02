Corte di Cassazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corte di Cassazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CC

Significato/Curiosita : Corte di Cassazione La Corte suprema di cassazione, nell'ordinamento giudiziario vigente nella Repubblica Italiana, rappresenta il giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria. Svolge funzioni di Corte di cassazione e di Corte suprema. Le licenze Creative Commons (a cui ci si può riferire anche come le Creative Commons) sono delle licenze di diritto d'autore, e si possono applicare a qualsiasi opera da esso tutelata. Una licenza Creative Commons è un contratto ed il presupposto fondamentale per poterla utilizzare è di essere titolari di tutti i diritti o di avere una esplicita autorizzazione/richiesta dal titolare dei diritti (ad esempio l'editore). Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: corte; cassazione; Lo fa volentieri il corte se; I padroni di casa a corte ; Educato e corte se; In coda al corte o; Si propone per impugnare la sentenza in cassazione ; Può essere di pace, di cassazione ... e di sedia; Un azione in cassazione ; C è quella di cassazione ; Cerca nelle Definizioni