Contenitori per la frutta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contenitori per la frutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CASSETTE

Significato/Curiosita : Contenitori per la frutta La tartelletta è un utensile od accessorio da cucina in metallo, silicone, ceramica o carta, di forma cilindrica, tronco-conica o a barchetta, con bordo liscio o festonato, di pochi centimetri di altezza. L'audiocassetta (anche cassetta audio, cassetta a nastro, più in generale cassetta magnetica e più in particolare musicassetta) è un dispositivo a memoria magnetica, che memorizza dati e informazioni in sequenza su nastro magnetico. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: contenitori; frutta; contenitori ... a cono; Piccoli contenitori di vetro; contenitori di dolcezze; Grossi contenitori di cartone; Paste con frutta e crema; Si sfrutta no con le centrali idroelettriche; Un recipiente per la frutta ; Relativi allo sfrutta mento dell energia nucleare; Cerca nelle Definizioni