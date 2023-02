Il consenso della miss - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il consenso della miss. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : YES

Significato/Curiosita : Il consenso della miss Catriona Elisa Magnayon Gray (Cairns, 6 gennaio 1994) è una modella filippina di origine australiana, incoronata Miss Filippine 2018 e Miss Universo 2018. Gli Yes sono un gruppo musicale britannico formato nel 1968, annoverato tra i principali esponenti del rock progressivo. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: consenso; della; miss; Esclamazione di consenso ; Il consenso di Napoleone; Un consenso silenzioso; Un consenso dato a denti stretti; Un classico primo della cucina emiliana; Fu vinta da Callimaco nel corso della prima guerra persiana; Bella località della Marne; La Casa automobilistica della Ypsilon; Best__, miss __, pass__: manca una particella..; Ermanno, compianto scrittore e giornalista, autore de La dismiss ione; Best __, miss __, pass __: manca una particella…; Una trasmiss ione di Mirabella; Cerca nelle Definizioni