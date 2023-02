Conditi con extravergine - Cruciverba

La pizza alla marinara è una tipica pizza napoletana condita con pomodoro, aglio, origano, olio . È particolarmente apprezzata nell'Italia meridionale, dove risulta la seconda pizza preferita per gusto dopo quella con mozzarella di bufala.

Il miele di manuka (nome botanico Leptospermum scoparium) è un miele prodotto esclusivamente in Australia ed in Nuova Zelanda dal nettare dell'albero di manuka. Mentre un componente presente nel miele di manuka, denominato metilgliossale alimentare, ha proprietà antibatteriche in vitro, non vi è alcuna prova del suo valore medicinale o alimentare rispetto ad altri dolcificanti.