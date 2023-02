Il compositore Stravinskij - Cruciverba

Igor' Fëdorovic Stravinskij, anglicizzato e francesizzato in Igor Stravinsky (in russo: ; Lomonosov, 17 giugno 1882 – New York, 6 aprile 1971), è stato un compositore e direttore d'orchestra russo naturalizzato francese nel 1934, poi divenuto statunitense nel 1945.

Igor Zaniolo (Genova, 12 marzo 1973) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante.