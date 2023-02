Il codice del Bancomat - Cruciverba

Lo sportello automatico, o cassa bancaria automatica e anche sportello automatico di banca, è il sistema per il prelievo automatico di denaro contante dal proprio conto corrente bancario o postale attraverso l'uso di una carta di debito nei distributori collegati in rete telematica, anche fuori dagli orari di lavoro degli istituti di credito e in località diverse dalla sede della banca presso cui si intrattiene il rapporto di conto corrente. Lo sportello automatico ...

Sigle

– in economia nazionale è l'abbreviazione di Prodotto Interno Netto PIN, Prostatic Intraepithelial Neoplasia, ossia uno stadio precedente il tumore alla prostata

Codici

PIN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Parintins (Brasile)

PIN – codice identificativo del TACAN di Pisa, radioassistenza per la navigazione aerea

Elettronica

(piedini) – connessioni elettriche ed elettroniche PIN – tipo di diodo

Persone

– ex calciatore e allenatore di calcio italiano Livio Pin – ex calciatore italiano

Altro

Pin – modo di vincere un incontro di wrestling

(PIN) – network televisivo italiano (Rizzoli-Marcucci) nato nel 1980 e chiuso poco dopo Chi c'è in fondo a quella scala... (Pin) – film del 1988 diretto da Sandor Stern

