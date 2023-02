Claudio __: ha condotto Zelig - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Claudio __: ha condotto Zelig. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BISIO

Significato/Curiosita : Claudio : ha condotto Zelig Zelig è un programma televisivo italiano di genere comico, andato in onda su Italia 1 dal 1996 al 2003 e su Canale 5 dal 2003 al 2016 e dal 2021. La trasmissione, prodotta da Bananas srl, Mediaset e Einstein Multimedia, deriva il suo nome dal fatto che in origine veniva trasmessa dall'omonimo locale milanese di cabaret sito al civico 140 di viale Monza a Milano, il quale a sua volta trae la sua denominazione dal noto film di Woody Allen del 1983. Claudio Giuseppe Bisio (Novi Ligure, 19 marzo 1957) è un attore, conduttore televisivo, comico, cabarettista, doppiatore e umorista italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

