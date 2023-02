Un classico primo della cucina emiliana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un classico primo della cucina emiliana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : TORTELLINI IN BRODO

Significato/Curiosita : Un classico primo della cucina emiliana La cucina italiana è l'espressione dell'arte culinaria sviluppatasi in Italia, comprendente tradizioni fortemente radicate e comuni a tutto il paese, nonché l'insieme di tutte le gastronomie regionali, in uno scambio continuo: molti piatti italiani che una volta erano conosciuti solo nelle regioni di provenienza col tempo si sono diffusi in tutto il Paese. I tortellini sono una pasta all'uovo ripiena, tipica di Bologna e di Modena. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

