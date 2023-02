Città del Lazio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città del Lazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LATINA

Significato/Curiosita : Citta del Lazio La Società Sportiva Lazio, meglio nota come S.S. Lazio o più semplicemente Lazio, è una società polisportiva italiana di Roma, nota soprattutto per la sua sezione calcistica. Latina () è un comune italiano di 127 627 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia nel Lazio. È la seconda città laziale per numero di abitanti, preceduta soltanto da Roma. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

