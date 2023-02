La città con il Palazzo del Capitano, in Umbria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città con il Palazzo del Capitano, in Umbria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TODI

Significato/Curiosita : La citta con il Palazzo del Capitano in Umbria Il Palazzo dei Priori, o comunale, è uno dei migliori esempi d'Italia di palazzo pubblico dell'età comunale. Sorge nella centrale Piazza IV Novembre a Perugia, in Umbria. Si estende lungo Corso Vannucci fino a via Boncambi. È ancora oggi sede di parte del Municipio e, al terzo piano, della Galleria nazionale dell'Umbria. Deve il suo nome ai Priori, la massima autorità politica al governo della città in epoca medievale. Todi è un comune italiano di 15 724 abitanti della provincia di Perugia. Sorge su un colle alto 411m s.l.m. (la sede del Comune è però situata a 400m s.l.m.) che si affaccia sulla media valle del Tevere. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

