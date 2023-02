L ha chi manca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ha chi manca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COLPA

Significato/Curiosita : L ha chi manca Attilio Manca (San Donà di Piave, 20 febbraio 1969 – Viterbo, 11 febbraio 2004) è stato un medico italiano. Fu ritrovato cadavere nella sua abitazione di Viterbo. L'autopsia certificò la presenza nel sangue di eroina, alcol etilico e barbiturici. Il caso fu inizialmente ritenuto un'overdose, poi archiviato come suicidio. I genitori si opposero all'archiviazione sostenendo che il figlio fosse stato ucciso per coprire un intervento subito da Bernardo Provenzano a Marsiglia. Colpa – concetto di responsabilità morale

– concetto di responsabilità morale Colpa – istituto giuridico

– istituto giuridico Colpa – sentimento analizzato dalla psicologia

– sentimento analizzato dalla psicologia Colpa – genere di imenotteri della famiglia Scoliidae

– genere di imenotteri della famiglia Scoliidae 5042 Colpa – asteroide della fascia principale Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: manca; manca no di perspicacia; Best__, miss__, pass__: manca una particella..; Non manca di cappuccini; Best __, miss __, pass __: manca una particella…; Cerca nelle Definizioni