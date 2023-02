Caratterizza il modo di ragionare di ogni persona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza il modo di ragionare di ogni persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FORMA MENTIS

Significato/Curiosita : Caratterizza il modo di ragionare di ogni persona Mercurio è il pianeta del sistema solare più vicino al Sole. In astrologia, indica il tipo di intelligenza, l'astuzia, l'apprendimento, l'agilità e la lucidità mentale, lo spirito critico, l’ironia, il sarcasmo, i riflessi e le capacità comunicative dell'individuo. In altre parole, Mercurio indica il modo di pensare e di reagire delle persone agli stimoli intellettuali. Forma mentis è una locuzione latina che significa letteralmente forma/idea/impostazione della mente. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

