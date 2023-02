Un capolavoro architettonico di F.L. Wright - Cruciverba

Frank Lloyd Wright (Richland Center, 8 giugno 1867 – Phoenix, 9 aprile 1959) è stato un architetto statunitense, tra i più influenti del XX secolo.

La Casa sulla cascata è il nome italiano con cui è più nota Fallingwater, o Casa Kaufmann dal nome del suo proprietario, una villa progettata e realizzata sul ruscello Bear Run nei pressi di Mill Run in Laurel Highlands, nel Sud-ovest della Pennsylvania a circa 110 km a sud-est di Pittsburg dall'architetto Frank Lloyd Wright. La villa, considerata uno dei capolavori dell'architettura organica, fu progettata come rifugio per i fine settimana di Liliane ed Edgar J. Kaufmann, proprietario del Kaufmann's Department Store di Pittsburgh.