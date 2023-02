Canto che finisce in gloria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canto che finisce in gloria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SALMO

Significato/Curiosita : Canto che finisce in gloria Il Gloria, o Gloria a Dio nell'alto dei cieli (in latino Gloria in excelsis Deo), è un antico inno della liturgia cristiana. Salmo, pseudonimo di Maurizio Pisciottu (Olbia, 29 giugno 1984), è un rapper e produttore discografico italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

