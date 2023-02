Bella località della Marne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bella località della Marne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : REIMS

Significato/Curiosita : Bella localita della Marne S'Archittu è una frazione marina facente parte del comune di Cuglieri, in provincia di Oristano, confinante con la frazione di Torre del pozzo, con il quale chiude a Nord la baia di Is Arenas. Reims (pronuncia: /~s/) è un comune francese di 184.984 abitanti situato nel dipartimento della Marna nella regione Grande Est. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: bella; località; della; marne; bella cittadina in provincia di Taranto; La più formosa era Giunone, la più bella Venere; Punge la bella Addormentata; Una trasmissione di Mirabella ; località del Catanese; La località spagnola famosa per la grotta con graffiti preistorici; località francese situata di fronte a Dover; Piccole località … e le loro abitanti!; Un classico primo della cucina emiliana; Fu vinta da Callimaco nel corso della prima guerra persiana; La Casa automobilistica della Ypsilon; La palla della pelota; Il capoluogo del dipartimento di Seine-et-marne ; Cerca nelle Definizioni