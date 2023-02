Un auto in pochi esemplari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un auto in pochi esemplari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FUORISERIE

Significato/Curiosita : Un auto in pochi esemplari La Smart GmbH, acronimo di Swatch Mercedes ART, è una casa automobilistica del gruppo Mercedes-Benz Group (titolare anche del marchio Mercedes-Benz) fondata ufficialmente nel 1996, famosa per la produzione della piccola Fortwo, automobile per uso cittadino lunga appena 2 metri e mezzo e omologata per due passeggeri. La fuoriserie è un'automobile costruita con elementi speciali appositamente realizzati ed è generalmente intesa come una vettura esclusiva e costosa che qualifica il proprietario per la sua possibilità economica e per la sua voglia di distinguersi dalla massa. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: auto; pochi; esemplari; La Casa auto mobilistica della Ypsilon; Permette il pagamento ai caselli auto stradali; Il Gaye cantauto re soul e R&B statunitense; Nulla __ = permesso delle auto rità; Il commercio esercitato da pochi venditori; pochi amici lo sono; La ics che è conosciuta da... pochi ssime persone; È scarsa se ci sono pochi abitanti; Fabbricato in molti esemplari - antitesi; Di certo non fabbricato in molti esemplari ; Si dice di un potere che si fonda su straordinarie ed esemplari qualità personali; esemplari originali; Cerca nelle Definizioni