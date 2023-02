Alimentano gli apparecchi portatili - Cruciverba

Un telefono cellulare (comunemente chiamato telefonino, cellulare, telefono o natel in Svizzera), nel campo delle telecomunicazioni, è un apparecchio radio mobile terminale ricetrasmittente (terminale mobile) per la comunicazione in radiotelefonia sull'interfaccia radio di accesso di una rete cellulare.

Pile è uno pseudoanglicismo usato in Italia per indicare un tessuto sintetico di origine relativamente recente, il cui nome originale è Polar fleece o più semplicemente Fleece, nome con il quale è conosciuto nei paesi di lingua anglosassone. In Francia è detto tissu polaire o semplicemente polaire e in Spagna forro polar o vellón polar.