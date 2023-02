Alcaloide estremamente tossico presente in alcuni funghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alcaloide estremamente tossico presente in alcuni funghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MUSCARINA

Significato/Curiosita : Alcaloide estremamente tossico presente in alcuni funghi Con il termine alcaloide si intende un composto organico contenente azoto, biogenico (cioè di origine biologica, più spesso di origine vegetale), principalmente eterociclico. Per lo più con le proprietà di una base debole ma anche alcuni composti neutri e persino alcuni debolmente acidi. La muscarina è un alcaloide contenuto nell'Amanita muscaria e in alcune altre specie di funghi velenosi (in particolare specie appartenenti ai generi Inocybe e Clitocybe). Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

