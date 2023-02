L affuente dell Adda che bagna Crema - Cruciverba

Il Serio Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['sejo] (Seri Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['s] in lingua lombarda) è un fiume che scorre interamente in Lombardia e attraversa le province di Bergamo e Cremona. Nasce dal Monte Torena e scende verso la pianura formando la val Seriana. Complessivamente è lungo 124 km e si getta nell'Adda in località Boccaserio, frazione di Montodine.