Il vecchio che porta i giocattoli - Cruciverba

Toy Story - Il mondo dei giocattoli (Toy Story) è un film d'animazione del 1995, diretto da John Lasseter; prodotto dai Pixar Animation Studios e distribuito dalla Buena Vista International.

Babbo Natale è un personaggio presente in molte culture della tradizione natalizia della civiltà occidentale, oltre che in Giappone e in altre parti dell'Asia orientale. Viene rappresentato come un signore anziano e corpulento vestito con giacca, pantaloni e cappello rossi con bordi di pelo bianco, che viaggia per tutto il mondo e distribuisce regali ai bambini, di solito la notte della vigilia di Natale.