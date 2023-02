Una scimmia dalle braccia molto lunghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una scimmia dalle braccia molto lunghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORANGO

Significato/Curiosita : Una scimmia dalle braccia molto lunghe L'orango del Borneo (Pongo pygmaeus Linnaeus, 1760) è una scimmia ominide, endemica del Borneo. Pongo (Lacépède, 1799) è un genere di primati della famiglia degli ominidi le cui specie sono comunemente indicate come oranghi. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

Soluzione per: scimmia; dalle; braccia; molto; lunghe; scimmia dalle dita a ventosa; scimmia come Rafiki de Il Re Leone; Una scimmia senza coda; scimmia del Borneo con una specie di proboscide; Scavati dalle acque; Antilopi dalle corna anellate; Nulla __: permesso dato dalle autorità; Scimmia dalle dita a ventosa; Stringere troppo forte tra le braccia ; Abbraccia i bottoni; Dondolare un bimbo fra le braccia ; Un arma che s imbraccia ; Alberi da viali molto longevi; molto sviluppato in superficie; Un tipo di conflitto molto temuto; Una questione molto intricata; Trasportano su lunghe distanze; È per lunghe zza il terzo fiume del Regno Unito; Camminano con lunghe falcate - antitesi; Non camminano con lunghe falcate; Cerca nelle Definizioni