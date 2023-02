Una rete informatica locale - Cruciverba

Un gateway (dall'inglese cancello, passaggio), in informatica e telecomunicazioni e in particolare nelle reti informatiche, è un dispositivo di rete che collega due reti informatiche di tipo diverso.

In informatica e telecomunicazioni, una rete locale o rete in area locale, in sigla LAN (in inglese local area network), è una rete informatica estendibile anche a dispositivi periferici condivisi, che copre un'area limitata, come un'abitazione, una scuola, un'azienda o un complesso di edifici adiacenti. Si differenzia dalle cosiddette reti geografiche (WAN da wide area network) non solo per l'estensione geografica più limitata, ma anche perché consente migliori prestazioni in termini di velocità di trasferimento dei dati e non richiede di utilizzare circuiti dedicati su tratte telefoniche (leased line).