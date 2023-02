Una consonante dentale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una consonante dentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TI

Significato/Curiosita : Una consonante dentale In fonetica articolatoria, una consonante dentale è una consonante, classificata secondo il proprio luogo di articolazione, che fa parte del più ampio gruppo delle consonanti con articolazione dentale-alveolare, il quale comprende anche le consonanti alveolari e postalveolari, le cui differenze sono in genere trascurate se non nel caso delle fricative. Sigle Telecom Italia , azienda di telecomunicazioni italiana

, azienda di telecomunicazioni italiana Terapia intensiva

Texas Instruments

Thermal Ionization – ionizzazione termica

– ionizzazione termica Turismo Internazionale – utilizzata dalla Alfa Romeo per identificare i modelli di serie più ricchi in termini di dotazioni e contenuti tecnici

– utilizzata dalla Alfa Romeo per identificare i modelli di serie più ricchi in termini di dotazioni e contenuti tecnici Contratto di lavoro a tempo indeterminato, forma contrattuale prevista dal Diritto del lavoro Armi Ti (pugnale) Chimica Ti – simbolo chimico del titanio Codici TI – codice FIPS 10-4 del Tagikistan

ti – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tigrina

TI – codice ISO 3166-2:CH del cantone Ticino (Svizzera)

TI – codice ISO 3166-2:ET della regione dei Tigrè (Etiopia)

TI – codice ISO 3166-2:MD della contea di Tighina (Moldavia) Musica Ti – denominazione alternativa della nota musicale Si

– denominazione alternativa della nota musicale Si T.I. – rapper statunitense

– rapper statunitense Ti – album del 2000 di Maja Blagdan Altro Ti – simbolo del prefisso per multipli binari tibi Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Ti» Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

