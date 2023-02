Tiene la faretra a tracolla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiene la faretra a tracolla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARCIERE

Significato/Curiosita : Tiene la faretra a tracolla L'arciere è un soldato armato di arco. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

Soluzione per: tiene; faretra; tracolla; Chi lo detiene , lo esercita; tiene l animo in agitazione; Si ottiene dalla morfina; Il credito che una banca ritiene di concedere; Porta la faretra ; Dio greco con la faretra ; Robin Hood la teneva a tracolla sulla schiena; Può avere la tracolla ; Il gancio da tavolo in cui infilare una tracolla ; Può essere a tracolla ;