Testa... d aglio - Cruciverba

Geografia

Ág – comune dell'Ungheria nella provincia di Baranya

Sigle

Australian Greens – Verdi Australiani

– Verdi Australiani Autorità giudiziaria

Azione giovani – movimento giovanile di Alleanza Nazionale

– movimento giovanile di Alleanza Nazionale Alpinismo giovanile – Attività del Club Alpino Italiano

– Attività del Club Alpino Italiano AG – targa automobilistica di Agrigento (Italia)

Aeronautica

AG – Aviazione generale

Chimica

Ag – simbolo chimico dell'argento

Biologia

Ag – abbreviazione di antigene

Codici

AG – codice vettore IATA di Air Contractors

AG – codice FIPS 10-4 dell'Algeria

AG – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Antigua e Barbuda

AG – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Agrigento (Italia)

AG – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Arge (Romania)

AG – codice ISO 3166-2:CH del Canton Argovia (Svizzera)

Economia

AG – abbreviazione di Aktiengesellschaft, un tipo di società di capitali tedesca

Etichettatura tessile

AG – sigla della denominazione della fibra alginica

Informatica

.ag – dominio di primo livello di Antigua e Barbuda

Musica

AG – rapper estone

Zoologia

AG – Aggregata: abbreviazione per indicare il fusulo singolo della ghiandola della seta aggregata posta sulle filiere dei ragni

