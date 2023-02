Tanti sono i componenti di una squadra di rugby - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tanti sono i componenti di una squadra di rugby. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : QUINDICI

Significato/Curiosita : Tanti sono i componenti di una squadra di rugby Il rugby a 15 (pron. Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['rgbi] o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ragbi]; ingl. rugby union, fr. rugby à XV; tradotto come pallovale o anticamente gioco della palla ovale) è uno sport di squadra che costituisce, insieme al rugby a 13 (ingl. rugby league), uno dei due grandi codici ... Quindici (cf. latino quindecim, greco peteadea) è il numero naturale che segue il 14 e precede il 16. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

