Lo sono gli abiti venduti dal rigattiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono gli abiti venduti dal rigattiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : USATI

Significato/Curiosita : Lo sono gli abiti venduti dal rigattiere L'Arte dei Linaioli e Rigattieri è stata una delle Arti Minori delle corporazioni di arti e mestieri di Firenze. Gli oli minerali usati sono degli oli minerali che, una volta completato il loro ciclo di vita, vengono riciclati o distrutti attraverso la termodistruzione. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

Soluzione per: sono; abiti; venduti; rigattiere; sono pari in prova; sono anche... magiche; In nove sono pari; Tanti sono i componenti di una squadra di rugby; Leggero tessuto per abiti ; Si nutre... di abiti ; Il ripostiglio degli abiti ; Movimento... privo di abiti ; venduti o... digeriti; Gioielli venduti a paia; Frutta e ortaggi venduti ben oltre la loro stagione; The... storico quotidiano britannico tra i più venduti in tutto il mondo; Le accumula il rigattiere ; Cianfrusaglie da rigattiere ; Cerca nelle Definizioni