Sono anche... magiche - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ARTI

Significato/Curiosita : Sono anche... magiche Con il termine magia si intende una tecnica che si prefigge di influenzare o dominare gli eventi, i fenomeni fisici e l'essere umano con la volontà; a tal fine la magia può servirsi di atti e formule verbali, come di gesti e rituali appropriati. Arti – attività umane relative alla creazione estetica

– attività umane relative alla creazione estetica Arti – appendici mobili del corpo umano e animale in genere

– appendici mobili del corpo umano e animale in genere Arti – insediamento urbano russo dell'oblast' di Sverdlovsk

– insediamento urbano russo dell'oblast' di Sverdlovsk Arti – variante del nome proprio di persona Aarti

– variante del nome proprio di persona Aarti Arti – rituale induista Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Arti» Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

