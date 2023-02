È Santa... in Argentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È Santa... in Argentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : FE

Significato/Curiosita : e Santa... in Argentina Santa Fe de la Vera Cruz è una città dell'Argentina, capoluogo dell'omonima provincia. Ha una popolazione di circa 430 000 abitanti (2014), mentre la sua area metropolitana raggiunge i 550 000 abitanti (2014) ed è la nona dell'Argentina. Codici FE – codice vettore IATA di Primaris Airlines

FE – codice ISO 3166-2:HU della Provincia di Fejér (Ungheria)

FE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Ferrara (Italia) Medicina Frazione di eiezione Sport Formula E Altro FE – targa automobilistica del Distretto di Feldkirchen (Austria)

Nikon FE – fotocamera della Nikon

– fotocamera della Nikon Volvo FE – autocarro prodotto da Volvo Trucks

– autocarro prodotto da Volvo Trucks FE – Fundamentals of Engineering, è il primo dei due esami che gli ingegneri devono superare negli Stati Uniti

Fè – nobile famiglia bresciana

– nobile famiglia bresciana Fe – Simbolo dell'elemento chimico Ferro

Fé – singolo di Stabber del 2022 Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Fe» Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

Soluzione per: santa; argentina; __ santa na, chitarrista; Vi nacque in Spagna santa Teresa di Gesù; La santa patrona dei fiorai; La santa patrona dei fioristi; Dividono il Cile dall argentina ; Il caratteristico ballo dell argentina ; Grande estuario fra l argentina e l Uruguay; Città dell argentina ; Cerca nelle Definizioni