Sacrificio iniziale di un pedone negli scacchi - Cruciverba

Nel gioco degli scacchi il pedone (, ) è uno dei pezzi a disposizione dei giocatori. È il pezzo più presente sulla scacchiera (ve ne sono otto per giocatore), e può essere paragonato alla fanteria di uno schieramento militare. Tradizionalmente, i pedoni vengono considerati come una categoria distinta da quella degli altri pezzi.

Il gambetto è un'apertura di scacchi caratterizzata dal sacrificio di uno o più pedoni, nella prima fase della partita, in cambio del guadagno di spazio e tempi per lo sviluppo. Il gambetto usato per difendersi da un'altra azione di gambetto si chiama controgambetto (es. controgambetto Albin).