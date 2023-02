Si rilasciano a fine ferma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si rilasciano a fine ferma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONGEDI

Significato/Curiosita : Si rilasciano a fine ferma Il Popolo della Libertà (PdL) è stato un partito politico italiano di centro-destra. Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro di un genitore. La legge disciplina i tempi e le modalità di astensione, che per alcuni periodi può essere retribuita. La sua funzione è quella di consentire la presenza del genitore accanto al bambino al fine di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del minore. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

