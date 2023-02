Il Redding di I ve Been Loving You Too Long - Cruciverba

I've Been Loving You Too Long (spesso chiamata anche I've Been Loving You Too Long (To Stop Now) è una canzone scritta da Otis Redding e Jerry Butler.

Otis Ray Redding Jr. (Dawson, 9 settembre 1941 – Madison, 10 dicembre 1967) è stato un cantante statunitense di musica soul, la cui fama è legata soprattutto ai singoli I've Been Loving You Too Long del 1965 e (Sittin' on) the Dock of the Bay uscito postumo.