Quello supremo è Dio - Cruciverba

Il Supremo (One-Above-All) è un personaggio immaginario dei fumetti, creato da Mike Wieringo (disegni) e Mark Waid (testi), pubblicato dalla Marvel Comics. È apparso per la prima volta in forma piena e compiuta, nei Fantastic Four n. 511 (maggio 2004). Il Supremo può essere inteso come una rappresentazione di Dio, così come concepito dalle religioni monoteistiche, all'interno dell'universo Marvel, e, in questa chiave, ha avuto alcune apparizioni precedenti a quella ...

L'ente indica etimologicamente qualcosa che è; può dunque riferirsi a diversi concetti: